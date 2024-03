Xavi Palau (PP), cap de l’oposició a la Paeria, reclama un pla d’inversions per a la zona antiga de Balàfia, que considera “la més abandonada i decadent”. Així, planteja ampliar voreres, reforçar la seguretat, millorar la il·luminació i reformar les ordenances per aplicar sancions “contundents” als ciutadans incívics. També demana un pla específic per al Grup Voravia i un altre de dinamització comercial.