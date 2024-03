El conseller de Nacions Unides Javier Sierra inaugurarà els premis de la Càtedra d’Alimentació Sostenible de la UdL i del Grup Vall Companys

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pròxim 19 d’abril tindrà lloc la primera jornada d’entrega de premis als millors Treballs de Final de Grau de la nova Càtedra d’Alimentació Sostenible, impulsada per la Universitat de Lleida (UdL) i el Grup Vall Companys, el primer grup empresarial agroalimentari d’Espanya, amb seu a Lleida.

L’esdeveniment comptarà amb la presència del conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Nacions Unides i la World Trade Organization a Ginebra, Javier Sierra Andrés, qui dirigirà la conferència magistral “Sistemes alimentaris sostenibles: reptes, ciència i narratives”. A més, el catedràtic de Sanitat Animal i director de la Càtedra, Lorenzo Fraile, serà l’encarregat de donar inici a la jornada, que començarà les 9:30 h i conclourà les 14:00 h, a la Sala ETSEAFIV de la UdL. També formaran part de l’acte el catedràtic d’Agronomia Carlos Cantero, la catedràtica de Producció Animal Romi Pena i Subirà i, finalment, el catedràtic de Tecnologia d’Aliments Robert Silva. Els doctors seran els protagonistes de la taula rodona “La sostenibilitat a la producció alimentària”.

Durant l’esdeveniment tindrà lloc la presentació dels TFG dels alumnes finalistes, centrats en innovació i sostenibilitat en el sector alimentari. Quant a la dotació econòmica dels projectes guardonats, el primer premi està valorat en 2.000 €, el segon en 1.000 € i el tercer en 500 €. Posteriorment, a la tardor s’entregaran els premis de Treball Final de Màster.

La Càtedra naix com una eina per promocionar activitats de formació, difusió i transferència de coneixement i tecnològica a la producció d’aliments, amb sistemes que garanteixin una alimentació segura, saludable i sostenible; des d’un punt de vista econòmic, social, professional i mediambiental. Aquesta aliança formalitza la col·laboració entre la companyia alimentària més important de Lleida, de Catalunya i d’Espanya, amb la Universitat d’estudis agroalimentaris i producció animal de referència a Catalunya, d’Espanya i del Sud d’Europa. Així, la Càtedra ha estat pensada i planificada per impulsar el desenvolupament professional del millor talent universitari, promoure la seua captació i potenciar la competitivitat a Lleida i la seua àrea d’influència com a primer pol de producció d’aliments d’Europa.