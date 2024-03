detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos joves de 25 anys han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Els fets van tenir lloc el dijous 14 a les 17:30 hores, quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís, que hi havia dos persones robant als trasters d’una comunitat de veïns del carrer Anoia.

En arribar al lloc indicat, la patrulla es va entrevistar amb la persona que n’hi havia avisa. Aquesta els va explicar que acabava de sorprendre in fraganti dos homes a l’interior del seu traster amb bosses empaquetades i plenes d’objectes preparades per portar-se les i que va reconèixer com sedis. Entre uns quants veïns van poder impedir que els lladres fugissin fins l’arribada dels agents. La patrulla va poder comprovar que hi havia dos trasters més amb el panys forçades i l’interior remenat.

Per tot això es va procedir a la detenció dels dos individus, A.A.H. i H.T. de 25 anys ambdós, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.