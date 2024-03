Enxampen dos menors robant en un cotxe a Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un jove de 14 anys va ser detingut el passat dissabte dia 16 com a presumpte autor d’un delicte de robatori en l’interior de vehicle. Anava acompanyat d'un altre noi a qui la policia no va poder detenir al ser inimputable, ja té menys de 14 anys.

Els fets van tenir lloc dissabte a les 22.29 hores, quan un vianant va avisar la Urbana perquè havia vist dos joves intentant obrir un cotxe estacionat al carrer Júpiter, 1. Quan hi va arribar la policia, va observar dos nois que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Al terra, al seu costat, hi havia un tornavís de cap pla i el vehicle presentava dues finestres forçades. Després de fer els esbrinaments adients i de confirmar que els dos nois eren els autors dels fets, la patrulla va procedir a la detenció només d’un d’ells, de 14 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori en l’interior de vehicle, ja que l’altre autor és menor de 14 anys, motiu pel qual és inimputable penalment i va ser lliurat a la seua mare.