Inaugurat el nou baixador de la línia Lleida-La Pobla en el polígon El Segre

La consellera de Territori, Ester Capella, ha inaugurat aquest matí el nou baixador del polígon industrial El Segre de Lleida, que serà una parada més de la línia de FGC entre Lleida i La Pobla de Segur i que es preveu que tindrà uns 23.000 usuaris a l’any. Així ho ha assegurat el president de FGC, Toni Segarra, que ha detallat que aquesta estimació de viatgers se sumarà als 370.000 que té actualment la línia Lleida-La Pobla. També ha remarcat que aquest equipament és "una reivindicació històrica" dels empresaris del polígon i que donarà servei tant als treballadors d’aquestes empreses com als veïns de la partida de Grenyana i el Molí de Cervià, ja que també donarà accés a aquesta zona de l’Horta i al parc de la Mitjana.

Segarra ha assenyalat que el baixador, així com l’accés per als vianants que el connecta amb l’avinguda Indústria, ha costat 453.000 euros procedents dels fons europeus Next Generation, i que la seua construcció ha durat 4 mesos, complint així amb el calendari fixat per la Generalitat. El preu del bitllet senzill per anar des de l’estació Lleida-Pirineus fins aquest baixador és d’1,75 euros i la parada és facultativa, és a dir, que els usuaris tant del tren com els de l’andana hauran de prémer el botó de parada per entrar o sortir del comboi.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha agraït la tasca de la Generalitat i ha avisat que la seua intenció és proposar més parades d’aquesta línia, ja que "és més barat fer un baixador com aquest que una estació de metro". Per la seua part, Capella ha remarcat que aquesta nova estació millora el servei de transport públic del país i ha lloat la gestió de FGC, posant com a exemple que la línia Lleida-La Pobla ha anat guanyant usuaris a mesura que han augmentat les freqüències i millorat serveis. D’altra banda, la consellera ha remarcat que la nova línia RL3 que connecta Lleida amb Cervera ha registrat 11.500 viatgers des de la seua estrena el passat 8 de febrer, mentre que la línia amb Manresa, la R12, que uneix Lleida amb l’Hospitalet de Llobregat, ha tingut 25.500 usuaris l’últim mes. "La suma total de les dos línies ja supera els 37.000 viatgers mensuals, que suposa un increment del 29% més de la demanda respecte el mateix període de l’any passat, quan encara no existia la RL3", ha conclòs Capella, que s’ha compromès a continuar avançant en la millora dels serveis de FGC i en el traspàs de la gestió de Rodalies per part de la Generalitat.