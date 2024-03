Detenen dues dones per utilitzar una menor per robar en una botiga a Lleida

detail.info.publicated Redacció

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut dues dones, de 28 i 55 anys, com a presumptes autores d’un delicte de furt.

Els fets van tenir lloc dimarts 19 a les 13:00h quan la responsable d'una botiga situada al carrer Lluis Companys de Lleida va avisar la Guàrdia Urbana perquè hi havia unes dones robant a la botiga. Quan la policia hi va arribar, va observar com sortien de la botiga dues dones acompanyades d’una menor d’edat, de 13 anys, totes tres carregades amb caixes plenes d’objectes encara etiquetats i procedents de l’esmentat local.

Els agents van aturar les dones i quan els van preguntar per la procedència del material, elles van respondre que ho acabaven de furtar. La responsable de la botiga va confirmar els fets i v afegir que no era el primer cop que passava. Segons sembla, sempre utilitzaven el mateix modus operandi: feien entrar la menor d’edat i mentre aquesta agafava gran quantitat d’objectes els adults vigilaven i atemorien als treballadors.

Tot i que el valor total dels objectes furtats ahir no superava els quatre-cents euros, es va procedir a la detenció de les dues dones com a presumptes autores d’un delicte de furt, atès que aquestes van utilitzar una menor d’edat per cometre el fet delictiu.