Obres per ampliar voreres a l'avinguda Alacant

L’empresa Mercadona ha iniciat aquesta setmana les obres per reordenar l’entorn dels Camps Elisis, que comportaran l’ampliació de les voreres de l’avinguda Alacant i del recinte firal. Una actuació que assumirà aquesta empresa de forma íntegra al ser una de les condicions per obtenir la llicència per obrir un supermercat a les antigues Carrosseries Consa, entre el carrer Santa Cecília i Alacant. D’aquesta manera, en aquesta avinguda s’ampliarà fins als 6,1 metres la vorera que donarà al supermercat i es renovarà tota la il·luminació i xarxa d’aigua. Paral·lelament, es farà un pas de vianants elevat al tram inicial del carrer Eduard Velasco, al costat de la rotonda amb Alacant, mentre que al tram entre aquesta avinguda i el carrer Santa Cecília que passa per davant de la Fira es farà una vorera de tres metres d’ample al costat de les cotxeres. Fa més d’un any es va habilitar una vorera que ha estat demolida i la que es farà ara serà provisional, ja que el planejament preveu que les cotxeres siguin zona verda quan es traslladin. També s’asfaltarà el tram pendent del carrer que hi ha entre Alacant i Camí de Picos i s’habilitarà un nou pas de vianants a Santa Cecília.