Surten a subhasta els antics cinemes Lauren de Lleida

Els antics Cines Lauren i el seu aparcament de 200 places, valorats en 6 milons d'euros, han sortit a subhasta sense preu mínim per comprar-los. El complex d'oci ubicat a Cappont, a l'entorn del campus universitari de la Universitat de Lleida, va tancar les sales al juliol de 2015 i formava part de la filial d'exhibició cinematogràfica del Grup Lauren. L'espai té 3.500 metres quadrats i tant la subhasta de les sales com l'aparcament, estarà disponible fins al 10 d'abril. Els concursos de creditors van créixer un 26% a Lleida l'any 2023, amb 282 sol·licituds, tot i que és la demarcació catalana amb un menor increment.

Amb activitat des de 1987, el Grup Lauren Exhibició estava englobat com a part del 'holding' de Lauren, el grup fundat per Antoni Llorens a principis dels anys 80 i que va arribar a formar part d'un dels majors conglomerats cinematogràfics a nivell estatal. Això no obstant, la crisis de les sales de cinema de principis de segle va portar a Lauren a iniciar un procés de liquidació al 2004, després d'haver entrat en suspensió de pagaments.

La filial d'exhibició, va ser l'única que va sobreviure al primer moment de crisis del grup i va mantenir l'activitat fins a maig de 2018, moment en que va firmar la dissolució. El complex de Cappont havia tancat portes al juliol de 2015.