Aules d'Infantil que trenquen prejudicis

Deu famílies de la ciutat amb fills que el curs que ve començaran I3 s’han preinscrit en bloc a l’escola Pràctiques I amb l’objectiu de “combatre la segregació que hi ha en aquesta i en totes les escoles de Lleida”, tal com unes altres set famílies van fer per primera vegada l’any passat en el mateix col·legi. Sis dels nens ja van junts a l’escola bressol El Rellotge, i se’ls han sumat unes altres quatre famílies del barri gràcies al boca a boca.

El departament d’Educació ofereix a les famílies la possibilitat de portar a terme aquesta denominada oferta de places singular des del 2021. El seu objectiu és afavorir l’equitat escolar, ja que la norma està ideada per a centres amb una elevada concentració d’alumnes amb necessitats especials o famílies desfavorides. “Sempre hi ha un estigma amb els col·legis d’alta complexitat i són rebutjats per veïns dels seus barris a qui els facilitarien molt la vida”, valora Anna, una de les mares. Explica que es van animar a anar a la jornada de portes obertes del Pràctiques I gràcies a la bona experiència de les famílies de la mateixa escola bressol que ja van inscriure els seus fills l’any passat. Afirma que “ens va encantar la proposta educativa”, per la qual cosa van decidir preinscriure’s junts. “Els nostres fills viuran en una societat pluricultural, és la realitat que vivim i no els podem apartar”, afegeix.Dafne i Saray són dos de les mares els fills de les quals ja han començat I3 al centre aquest curs. Asseguren que “els nostres fills van contents a l’escola perquè és molt familiar i compta amb un equip educatiu molt potent i amb moltes ganes de treballar, des de la cuinera fins al director”. Expliquen que van dur a terme l’oferta singular perquè “volíem anar a una escola petita, pròxima, del barri, pública i aconfessional”, i afegeixen que “hem de promoure una integració integral de tots els nens”.Dafne i Saray expliquen que un altre dels motius que els va portar a optar per aquesta preinscripció en bloc va ser que “teníem por de no aconseguir plaça” si es preinscrivien per separat, al ser una escola petita d’una sola línia per curs. Sobre això, Anna valora que “el problema actual amb les preinscripcions és que hi ha molt poques places a totes les escoles, a causa de l’increment del nivell de necessitats d’algunes famílies”. Assenyala que “no necessàriament són immigrants, qualsevol família pot tenir dificultats i no els hem d’estigmatitzar”, però lamenta que “les places s’han limitat molt”. La preinscripció per a l’educació Infantil, Primària i Secundària va finalitzar ahir.D’aquesta manera, les famílies esperen que, en un futur, “totes les escoles tinguin alumnes de totes les classes possibles, ja que n’hi ha moltes que ofereixen una molt bona educació i no s’estan valorant pels prejudicis”.