Les empreses constaten en FormaOcupa la falta d’interès dels joves per oficis

El palau de congressos de la Llotja acull avui una nova edició del saló de la Formació i Ocupació de Lleida, el FormaOcupa, en la qual 78 empreses i entitats ofereixen orientació i formació laboral a joves. Els expositors assenyalen que les principals demandes laborals de les seues companyies estan relacionades amb la fusteria, fontaneria, soldadura i el sector de la climatització, encara que també hi ha una important demanda de conductors, mecànics, treballadors de residències per a la tercera edat i del sector de la construcció, informàtica i programació. Apunten que l’interès per aquestes professions provoca que moltes empreses optin per oferir formació directa als seus treballadors, assegurant que són llocs de treball "amb molta demanda, que garanteixen una estabilitat laboral a llarg termini i que, en general, estan ben remunerats".

Respecte a les preferències dels joves, els assistents han constatat que hi ha un especial interès en oficis relacionats amb la psicologia, treball social, perruqueria i professions relacionades amb l’administració pública i Internet i xarxes socials. Els mateixos expositors admeten que "les nostres demandes la majoria de vegades no coincideixen amb el que busquen els joves", alhora que senyalen que "hi ha un gran desconeixement de determinats sectors que tenen mala fama quan no són així", com per exemple la fusteria, soldadura i el sector de la construcció.

Paral·lelament, una desena de persones van protestar en contra de la presència de les Forces Armadesal certamen quan aquest va obrir les seues portes.