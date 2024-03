La plataforma contra la MAT anirà als tribunals per frenar els projectes

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plataforma Lleida contra la MAT portarà el Govern als tribunals per intentar frenar el projecte de la línia d’alta tensió que creuarà l’Horta des d’Alcarràs fins a Magraners. Ho va anunciar ahir el portaveu, Adrià Drago, al costat d’una vintena de veïns afectats que veuran com les torres elèctriques s’alcen a escassos metres de les seues cases. Drago va afirmar que estan en contacte amb advocats per presentar un recurs contenciós administratiu, i que “tots els veïns ens hem compromès a no firmar cap autorització” d’expropiació, per la qual cosa hauran de ser forçoses via publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), va explicar. Així, els veïns calculen que les obres d’aquesta línia de doble circuit començaran a finals d’aquest estiu.

Els veïns asseguren que ni Paeria, ni Generalitat ni Estat no han donat resposta als recursos d’alçada que han presentat contra les quatre línies d’alta i molt alta tensió projectades a l’Horta. Denuncien que eludeixen l’ordenança municipal que dicta que “les infraestructures s’ordenaran conjuntament amb les existents o se soterraran, per evitar traçats que divideixin o fragmentin explotacions o elements del paisatge”. Sobre això, Drago va explicar que han aconseguit que el 50% dels traçats previstos en els primers projectes vagin soterrats, però “és un despropòsit voler traçar aquestes línies sense tenir en consideració l’aprofitament de les grans infraestructures i subestacions de Red Eléctrica ja existents”.Drago també va alertar que hi ha una nova línia el projecte de la qual està en fase d’esborrany, des d’Albatàrrec fins a Magraners. “No té sentit que empreses privades, en benefici propi, puguin perjudicar la societat”, va lamentar.Finalment, va anunciar que dissabte se sumaran a les mobilitzacions que l’Assemblea Pagesa preveu a Lleida i en unes altres cinc ciutats catalanes. Tallaran la circulació de 9 del matí a 9 de la nit a l’inici de l’avinguda Prat de la Riba, al costat de Ricard Viñes. Així mateix, la plataforma ha convocat una altra concentració el dia 20 d’abril, a la partida de Rufea.