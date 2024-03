Vandalisme contra cotxes al Rectorat

La Guàrdia Urbana investiga les destrosses que hi va haver en almenys un cotxe dimarts a la nit al pàrquing del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). La Policia Local va ser alertada a les 23.21 hores que hi havia una persona que estaria trencant retrovisors a l’aparcament. Quan van arribar, van comprovar que hi havia un cotxe amb el retrovisor esquerre penjant. Els agents van fer diverses identificacions però no van practicar cap detenció.

Ahir al matí hi havia un cotxe amb els retrovisors arrancats que haurien llançat contra el vidre davanter –també trencat– i amb terra per sobre.