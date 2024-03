La restauració del Baluard del Rei, al Turó de la Seu Vella, parada al trobar-hi restes arqueològiques

Fa temps que les obres de rehabilitació del Baluard del Rei, al Turó de la Seu Vella, estan paralitzades a l’haver aparegut durant l’excavació arqueològica restes d’estructures de l’època d’aquesta construcció, el segle XVIII, que obliguen a reformular el projecte, segons ha pogut saber aquest diari.

Els treballs van començar la tardor passada i és la primera vegada que s’aborda la restauració d’aquesta zona. La reforma està pressupostada en 450.000 euros i la idea és fer visitable el baluard i que es converteixi en un mirador cap a la part oest de la ciutat. Si arriben els tres milions sol·licitats de fons europeus, està previst acabar de restaurar el Baluard de Louvingy, en el qual ja s’han invertit 600.000 euros, per obrir al públic l’espai entre aquest i el de la Reina. També es millorarà la il·luminació i els sistemes de vigilància estructural, a més d’un projecte per visitar el Turó i conèixer-ne la història amb realitat virtual.

El Baluard del Rei forma part del recinte fortificat principal del Turó de la Seu Vella, que inclou també els de l’Assumpció, la Reina i Louvigny. Per la seua banda, el del Rei està situat en la posició més elevada de tots, a prop del Castell del Rei (la Suda), i presenta un estat d’abandó al no haver actuat mai en aquest lloc. De fet, fins i tot hi ha grans despreniments en trams de muralla d’aquesta zona, que estan tancats i amb l’accés restringit.