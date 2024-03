Afectacions i recomanacions de trànsit amb motiu de la Processó de la Mare de Déu dels Dolors

La Guàrdia Urbana vetllarà pel bon funcionament del trànsit durant la Processó de la Mare de Déu dels Dolors, que tindrà lloc aquest diumenge al vespre a Lleida. L’itinerari de la processó s’iniciarà al carrer Cavallers i seguirà per Blondel, avinguda Catalunya, Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República Paraguai, Alcalde Costa, avinguda Catalunya, Sant Antoni, plaça de la Catedral, carrer Major i carrer Cavallers.

Desviaments de trànsit previstos

Al voltant de les 16.00 hores es procedirà al tall de la circulació de l’avinguda de Blondel entre el tram del carrer Cavallers i l’avinguda de Catalunya.

També es tallarà puntualment el trànsit, mentre els Armats facin el recorregut, a la Plaça Espanya (perquè no puguin circular vehicles cap a l’av. Catalunya), Lluís Companys (tall puntual a Passeig de Ronda), carrer Unió, carrer Templers, carrer Acadèmia, carrer República del Paraguai, carrer Alcalde Costa, av. Catalunya i Av. Blondel. Aquest recorregut durarà fins a les 18.30 hores aproximadament.

Cap a les 18 hores es procedirà a efectuar el tall de trànsit anterior de forma continuada fins que acabi la processó vora les 23.00 hores. A més, quedarà tallada la circulació a Balmes i la Rambla d’Aragó en aquest horari des de la plaça Ricard Viñes i el carrer Lluís Companys.

Es permetrà el trànsit transversal en aquests carrers per la circulació dels veïns, centres hospitalaris, etcètera. Consulteu els agents de Guàrdia Urbana que estaran destinats a la zona.

Els conductors que per necessitat hagin d’accedir a la zona de Balmes ho podran fer pels carrers Camp de Mart i Vallcalent. Els conductors que necessitin accedir a la rambla d’Aragó ho podran fer per Pius XII - Bisbe Ruano, Ramon i Cajal, Canonge Brugulat. Els conductors que vulguin accedir a Lluís Companys ho podran fer pel carrer Roca Llaurador, però no podran accedir a la zona per on passa l’acte.

Recomanacions

Caldrà estacionar els vehicles de forma correcta amb anterioritat a l’acte i accedir caminant a la zona del recorregut de la processó. No serà possible accedir amb vehicle a la zona del recorregut de la processó mentre aquesta estigui passant.

Les ambulàncies i vehicles d’urgència que hagin d’accedir a les clíniques Perpetuo Socorro i Montserrat ho podran fer seguint les instruccions dels agents de Guàrdia Urbana que estaran destinats a la zona.

Restriccions

Queda prohibit estacionar a la zona del recorregut des de les 9.00 hores fins a la finalització de l’acte (aproximadament a les 23.00 hores). Els veïns de Manuel del Palacio i carrer Acadèmia -tram entre av. Catalunya i Templers- no podran circular mentre duri l’acte.