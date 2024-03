Un 'exèrcit' de policies custodia un desnonament a la Mariola

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Malika i les seues dos filles van haver d’abandonar ahir casa seua –que okupaven des d’inicis del 2021– al número 12 del carrer Mariola, en un desnonament custodiat per un exèrcit de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana. Va ser la seua tercera data de llançament, després de dos intents fallits. Una vintena de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) es van concentrar al lloc des de primera hora del matí per intentar frenar el desnonament, però van explicar que els mossos antiavalots (ARRO) van tallar els accessos a l’habitatge des d’abans de les 6.30 hores, per la qual cosa no van poder evitar el desallotjament. Al lloc es van desplaçar quatre cotxes i cinc furgons de Mossos, dels quals dos ARRO, així com diversos efectius de la Urbana que van controlar el trànsit.

Portaveus de la plataforma van indicar que una de les filles de Malika està malalta i necessita transfusions de sang contínues, i van denunciar que tant Paeria com Generalitat “eren conscients i no han fet res per evitar el desnonament”. Així mateix, van afirmar que la família compleix tots els requisits per tenir un lloguer social, però “s’han negat a oferir-los-el, malgrat que hi estaven obligats,” van afegir. Van assegurar que la família ara haurà de viure en una “pensió amb banys compartits, on no podran cuinar ni cuidar-se”, i que hauran de pagar entre el 25 i el 50% del preu. “Creiem que no els deixaran quedar-s’hi més d’una o dos setmanes”, van afegir.La PAH va afirmar que el pis del qual les tres dones van ser desnonades és propietat del fons Coral Homes i que CaixaBank hi té una participació del 20 per cent. La plataforma també va denunciar que la policia no els va permetre parlar amb la comitiva judicial i que van identificar alguns dels seus membres. Els manifestants van protagonitzar algun moment de tensió i enfrontament amb els cossos policials, i després van tallar el passeig de Ronda durant uns deu minuts en senyal de protesta.