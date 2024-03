Acusat d’agredir la seua parella als porxos de la plaça de Sant Joan

La Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí un home de 34 anys acusat d’agredir la seua parella en ple carrer. Els fets van tenir lloc als porxos de la plaça de Sant Joan quan la Policia Local va ser alertada d’una baralla entre una parella. Al lloc van acudir dos agents que estaven custodiant la Paeria i van observar com l’home tirava la dona a terra i li va estirar la bossa per prendre-li el telèfon mòbil. Els agents van aconseguir separar-los.

La dona va explicar que l’individu era la seua parella. Davant d’això, els policies van procedir a la detenció com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere i un delicte lleu de lesions. La dona va

haver de ser atesa per les lesions que presentava. És la segona detenció que la Guàrdia Urbana practica aquesta setmana per supòsits maltractaments a la parella. Dimarts passat, un home de 48 anys va ser arrestat al carrer Lluís Millet després que la seua parella acudís hores abans a la comissaria per denunciar que el seu marit l’havia agredit i feia temps que patia maltractaments, tant físics com psicològics.