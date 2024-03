Un intern n'agafa un altre pel coll i fereix dos funcionaris a Ponent

El Centre Penitenciari Ponent va viure ahir una nova agressió. Segons van explicar fonts del departament de Justícia, els fets van tenir lloc a les 11.40 hores quan hi va haver una baralla entre dos interns a la cuina del centre. Fonts sindicals van explicar que un dels reclusos en va agafar un altre pel coll, per la qual cosa els funcionaris van intervenir de forma immediata per evitar que l’agressió anés a més. L’agressor va ser conduït al Departament Especial de Règim Tancat (DERT), moment en el qual a causa de la seua agressivitat i el seu estat d’ànim alterat va haver de ser reduït pels funcionaris, causant ferides a dos d’ells, segons Justícia. Un dels funcionaris tenia una rascada i un altre, un cop en un dit. Així mateix, fonts penitenciàries van assenyalar que un dels funcionaris va haver de ser derivat a la mútua per poder rebre atenció mèdica.

Cal recordar que dimarts passat quatre funcionaris de Ponent van resultar ferits a l’intervenir en una baralla multitudinària entre interns. L’incident va tenir lloc dimarts al mòdul 3 quan els treballadors penitenciaris van haver d’actuar per acabar amb una disputa entre reclusos. Fonts sindicals van assenyalar que es van haver de fer vuit aïllaments provisionals a causa d’aquest incident. A més, un dels funcionaris, que va resultar ferit i que va rebre la baixa per aquesta actuació, va explicar a SEGRE que va acabar contra la paret al contenir un dels reclusos. Una baralla que es va produir l’endemà que s’aixequés el bloqueig a la presó per part dels treballadors. Aquestes agressions es produeixen en ple conflicte entre els treballadors penitenciaris i la Generalitat després de l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric (vegeu el desglossament). En el cas de Ponent, segons dades del CSIF, l’any passat es van comptabilitzar 113 agressions a funcionaris i va reclamar, com la resta de sindicats, més personal i mesures de seguretat al no sentir-se segurs.

Vilagrà: “S’assumiran les responsabilitats que toquin”

■ La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va explicar ahir que el departament de Justícia ha obert una investigació interna sobre l’assassinat de la treballadora de Mas d’Enric i que amb els resultats a la mà “s’assumiran les responsabilitats que pertoquen”. En una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio, la consellera no va descartar cessaments però també va defensar que el Govern ja estava “reforçant les plantilles” per poder millorar la seguretat i les condicions laborals als centres. Vilagrà també va dir que ara “avançaran” mesures previstes i acordades amb els sindicats i va reconèixer que el conflicte a les presons centra l’activitat de l’Executiu en els últims dies i que treballen perquè no torni a passar “aquesta situació, la més cruel que pot arribar a passar”.