Un estudi demana per a Lleida 500 places més d'Avant i un altre tren a primera hora

Un estudi elaborat pel sindicat Comissions Obreres (CCOO) conclou que hi ha d’haver un tren Avant més entre Lleida i Barcelona a les sis del matí i que s’ha de sinergiar les places (oferir-les al preu de les d’Avant) dels 6 AVE per sentit diaris que paren a l’estació “amb seients buits” per solucionar els problemes per obtenir un bitllet, especialment a primera hora.

L’informe va ser presentat ahir per la secretària general a Lleida, Cristina Rodríguez, i el responsable de Mobilitat, Alberto Puivecino, que va apuntar que aquestes mesures suposarien un cost mínim per a Renfe i comportarien passar de les 1.080 places per sentit que hi ha els feiners entre Lleida i la capital catalana a unes 1.600. Un increment del 40% que “acabaria amb el greuge comparatiu de Lleida respecte a altres ciutats com Toledo, on ens doblen en circulacions i ens tripliquen en places”, va dir Puivecino, que va assenyalar que sinergiar places AVE seria fàcil d’aplicar, ja que “gairebé la totalitat dels trens d’alta velocitat entre Saragossa i Barcelona tenen una disponibilitat d’entre el 30% i el 35% dels seus seients”.

L’estudi també proposa una reducció del preu del bitllet bàsic d’Avant entre Lleida i Barcelona, que actualment costa 31,10 euros, fins als 20,10. Una demanda que CCOO va plantejar fa anys, ja que aquesta tarifa està subvencionada pel ministeri de Transports al ser considerat un servei públic i Puivecino va assegurar que és assumible tant per l’Estat com per Renfe. “Tenim la paradoxa que la tarifa bàsica d’Avant és més cara que pràcticament tots els serveis comercials d’AVE, amb la diferència que la que paguem aquí té subvenció”, va lamentar Puivecino.

També va criticar la falta de places que hi ha als trens cap a Barcelona, ja que “a dia d’avui estan plens tots els del matí de tots els feiners a unes tres o quatre setmanes vista”. És per això que va qualificar d’“absolutament insuportable que algú amb abonament mensual d’Avant hagi d’aixecar-se a les cinc per veure si hi ha alguna plaça alliberada per al tren de les set i que l’alternativa sigui el vehicle privat, no es pot consentir en ple segle XXI”.

El sindicat diu que “gairebé tots” els trens AVE entre Saragossa i Barcelona van amb 30% de places buides

Fa anys que aquest sindicat reclama tant a l’Estat com a Renfe habilitar més places i preus més competitius per als Avant. “Sempre piquem pedra perquè ens escoltin, mentre que en altres llocs” no cal, va censurar Puivecino.

Renfe veu inviable un nou comboi i sinergiar places AVE

La companyia Renfe va respondre ahir que analitzarà les propostes presentades per CCOO per millorar els seus serveis d’alta velocitat a Lleida, però advertint que algunes no són viables. “No és viable utilitzar un tren per prestar un únic servei tot el dia”, va assegurar l’empresa en un comunicat respecte a la proposta del sindicat de posar un altre Avant cap a Barcelona a les sis del matí, alhora que va remarcar que “incrementar places restringides com a servei Avant [en els AVE] suposaria un greuge respecte a la competència” (Ouigo i Iryo), que també opera al corredor Madrid-Barcelona però sense parar a Lleida.

En aquest sentit, des de Renfe van remarcar que són l’única companyia que dona servei d’alta velocitat a Lleida i que, com que els Avant són un servei públic, el preu el fixa l’Administració General de l’Estat, les tarifes del qual estan destinades “a premiar el viatger recurrent, fomentant la mobilitat sostenible”. En aquest sentit, la companyia va dir que aquest tipus de tarifes és el mateix que s’ofereix en altres serveis públics, com per exemple en els abonaments de l’ATM de Barcelona.

La competència entre companyies redueix un 40% el cost del bitllet

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha constatat que als corredors ferroviaris en els quals opera més d’una companyia van experimentar una rebaixa dels preus del bitllet d’aproximadament el 40% només l’any passat. Actualment a Espanya operen les companyies de Renfe, la francesa Ouigo i la italiana Iryo, però només són presents en els corredors de Madrid-Barcelona i Madrid-València. Tanmateix, a Lleida només dona servei Renfe, l’única capital de província amb parada dins d’aquests dos corredors sense trens Ouigo ni Iryo. Malgrat les reclamacions de les institucions locals i els usuaris que donin servei a Lleida, de moment no entra en els seus plans fer-ho.