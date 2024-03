Junts insisteix a ubicar a Joc de la Bola una biblioteca municipal

El grup de Junts a la Paeria insisteix en la seua “aposta compartida” amb l’entitat veïnal de Joc de la Bola d’ubicar en aquesta zona la primera biblioteca municipal. La portaveu del grup, Violant Cervera, creu que “permetria potenciar la vida comunitària, assumint també funcions de centre cívic”. Constata falta d’espais per a les seues activitats i que no poden utilitzar equipaments esportius municipals com el Camp d’Esports o el pavelló Onze de Setembre.