Més de vint joves voluntaris rehabiliten les escales de dos blocs i tres pisos a la Mariola

Els veïns de dos blocs del Grup Mariola (antics Ramiro Ledesma) i de tres pisos del barri estan veient com les seues escales i llars canvien totalment d’aspecte gràcies al voluntariat de 24 joves de 15 a 18 anys de quatre agrupacions d’escoltes de Barcelona i Argentona, que van arribar a la ciutat dissabte i estaran rehabilitant habitatges fins aquest dijous.

Formen part de La Murga, un projecte organitzat per les associacions socials lleidatanes Lo Manaix i Alosa que pretén despertar la seua consciència crítica davant de les desigualtats socials mentre ajuden a dignificar les cases de la Mariola.Mauro, un dels voluntaris, té 16 anys i ha vingut per primera vegada a Lleida des de Barcelona. Està ajudant a pintar l’escala d’un bloc, i explica que “els veïns ens estan ajudant molt, ens han dit que els demanem el que necessitem, ens han donat begudes, deixat una escala i hem pogut netejar-nos les mans a les seues cases”. Un dels veïns és el Jesús, un pintor professional que també ha volgut ajudar i celebra que “quedarà tot molt millor del que estava, i treballar en grup és bo per a ells”.La majoria dels voluntaris mai havien agafat una brotxa o un rodet per pintar, per la qual cosa els deu monitors que els acompanyen i els set membres de l’equip de La Murga els van donar ensenyaments bàsics. “No som professionals, però també rasquem parets i posem massilla quan fa falta”, explica Maria Solé, una de les coordinadores. També han fet activitats pedagògiques per conèixer com és la Mariola i què es trobarien al barri. “Fem un aprenentatge en servei que els aporta conèixer persones amb condicions de vida molt diferents de les que estan acostumats”, afegeix Solé. Mentre són a Lleida, els joves conviuen i s’allotgen a l’escola de Santa Maria de Gardeny, al barri.Els joves que participen en aquesta novena edició del projecte conviuen amb persones amb risc d’exclusió social, que estan en seguiment per part dels serveis socials del barri, que impulsen la iniciativa. Així doncs, els veïns dels pisos que rehabiliten són una parella d’edat avançada, una família monoparental amb dos menors i una altra família nuclear amb també dos menors a càrrec.