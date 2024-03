Nou pas per a vehicles a la Fira a Lleida per les obres a la vorera

Nou pas per a vehicles a la Fira per les obres a la vorera - S COSTA D

Les obres per construir una nova vorera de tres metres d’ample al costat de la Fira i les cotxeres dels autobusos, a l’avinguda Alacant, avancen a bon ritme i ja s’ha habilitat el nou pas per als vehicles que circulin per aquesta avinguda per anar a Cappont o l’avinguda Josep Tarradellas. Aquestes obres les assumeix Mercadona, que obrirà un nou supermercat en aquesta mateixa avinguda i també hi millorarà voreres, llum i xarxa d’aigües.