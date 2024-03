Usuaris de l'Avant entre Lleida i Barcelona denuncien l'“estrès constant” a causa de la insuficient oferta actual

Els usuaris habituals de l’Avant entre Lleida i Barcelona van denunciar ahir l’estrès que pateixen per la falta de places i que no tenen cap alternativa viable més enllà del vehicle privat. “La nostra realitat és un estrès constant, hi ha una insuficiència de places més que evident”, va lamentar Mar Tapia, de la plataforma d’usuaris d’Avant Lleida.

Assenyala que “els trens de les 7.00 i les 8.00 s’omplen a tres setmanes vista, de manera que és impossible tenir una vida normal a nivell de comoditat i d’usabilitat d’aquest servei i no tenim cap altra alternativa que el nostre vehicle”.

És per això que van exigir reunir-se amb el president de Renfe, Raül Blanco, i el ministre de Transport, Óscar Puente, per revertir aquesta situació. “Lleida i els seus ciutadans no es mereixen aquest tracte, la ciutat està totalment descompensada en aquests serveis respecte a d’altres”, va dir Tapia.

Va afegir que el preu del bitllet de 31,50 euros “és inassumible per a un ciutadà mitjà” i per als que tenen l’abonament mensual de 300 € “no pots reservar dos trens consecutius, de manera que si un dia tens una reunió i te l’avancen o suspenen has de cancel·lar la plaça i formalitzar-ne una altra de forma individual, i com que els trens van tan saturats el més normal és quedar-te sense plaça”.

El president de la Federació Veïnal de Lleida, Toni Baró, va afirmar que les propostes de CCOO “són serioses, lògiques i assumibles” i que estem “en un moment dolç per demanar aquestes millores”. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va subscriure les propostes de CCOO, va lamentar que a Lleida no hi hagi altres operadors “per qüestions comercials” i va reclamar un servei Avant cap a Saragossa.

El president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar que l’Avant “és una eina bàsica per al desenvolupament del territori” i que “el ministeri ha d’escoltar” les demandes de Lleida. La delegada del Govern, Montse Bergés, va dir que no s’entendria acceptar el pla de CCOO “que no suposa cap sobrecost”, mentre que el del Govern central, José Crespín, es va comprometre a treballar amb Renfe i l’Estat per “equilibrar aquest increment de la demanda”.