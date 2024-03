El CUAP de Prat de la Riba de Lleida guanyarà 12 consultes quan acabin les obres

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona i última fase de les obres del CUAP de Prat de la Riba de Lleida ha rebut ofertes de tres empreses a la licitació que l’Institut Català de la Salut va publicar el mes de gener per 1.764.656 euros. La que va tenir una puntuació més alta i està proposada per a adjudicació és l’oferta de la unió temporal entre Comsa, Oliva Panabera, Topinstal i Cozubic. Amb un termini d’execució de 12 mesos naturals a partir de l’adjudicació, a la primera planta s’habilitaran 12 espais de consultes, una sala de nebulitzacions amb set espais d’atenció, dos boxs, espai per a l’equip d’atenció domiciliària, magatzems i tres sales d’espera. A la planta baixa s’ampliarà el taulell d’admissions i es remodelarà l’accés al nou ascensor.