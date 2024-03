La presó de Ponent de Lleida aparta de la cuina cinc interns condemnats per delictes de sang

Les presons de Ponent i de Lledoners (Bages) han decidit apartar de la cuina els interns que compleixin condemnes per homicidi o altres delictes de sang, va avançar ahir TV3 i va confirmar SEGRE. Segons ha pogut saber aquest diari, la recol·locació es va dur a terme abans de l’incident que va tenir lloc dissabte a la presó de Lleida, en què hi va haver una baralla entre dos interns a la cuina i dos funcionaris van resultar ferits al reduir-ne un amb antecedents d’agressivitat.

Fonts del departament de Justícia van assenyalar a aquest diari que, respecte a la presó de Ponent, si algun director i la junta de tractament han considerat preventivament que és necessari canviar de destinació alguns interns, no hi ha cap problema, ja que la prioritat és reforçar la seguretat i la percepció de seguretat.

En aquest sentit, van afegir que “són moviments naturals” en el context actual en el qual “la prioritat és que interns i treballadors estiguin segurs”. Així mateix, van indicar que aquesta recol·locació va en la línia de la revisió dels criteris per decidir que un intern pugui accedir a la cuina, segons va anunciar la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.

Tanmateix, les mateixes fonts van desvincular el cas de Lledoners de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric a mans d’un intern.

Respecte a aquest punt, treballadors de Ponent van confirmar a aquest diari la recol·locació d’interns i alguns la van qualificar d’“insuficient” (vegeu el desglossament). A Lledoners, segons van apuntar treballadors a l’ACN, van agrair el canvi a la direcció alhora que van lamentar que el departament “no ha mogut fitxa” en dos setmanes, des de l’assassinat de la cuinera a Mas d’Enric.

A la seua compareixença al Parlament la setmana passada, Ubasart va explicar que hi hauria mesures immediates per reduir els riscos a les presons com augmentar els vigilants a les cuines i altres serveis i posar més dispositius d’alerta a disposició dels treballadors. També reforçar el personal de cuina en determinats torns i la revisió dels protocols de seguretat en els espais que comparteixen els treballadors amb els interns.

Després de l’assassinat del centre de Mas d’Enric, el conflicte s’ha intensificat, ja que els treballadors de presons afirmen que fa anys que denuncien l’augment de les agressions. La setmana passada n’hi va haver dos de rellevants a Ponent que es van saldar amb sis funcionaris ferits.

Treballadors volen anar “més enllà” i externalitzar cuina i cafeteria

Treballadors del Centre Penitenciari Ponent van qualificar ahir d’“insuficient” la mesura de canviar d’ubicació interns amb delictes de sang de la cuina de la presó i van demanar “anar més enllà”. Per això, van reclamar “externalitzar” tant aquest servei com el de la cafeteria de funcionaris, ja que “igualment aquí tenen accés a ganivets o altres objectes perillosos”. Altres funcionaris van qualificar de “correcta” la mesura i van demanar estendre-la a altres serveis en els quals els presos puguin tenir accés a objectes perillosos. Així mateix, van assenyalar que els últims dies s’han tornat a viure incidents, com baralles, a la presó de Lleida. “Lamentablement és la dinàmica habitual”, va afirmar un dels treballadors a aquest diari. Les converses amb la Generalitat continuen estancades i els funcionaris segueixen reclamant dimissions a la cúpula de la conselleria de Justícia i esperen a un canvi de govern.