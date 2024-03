Detingut un adolescent de 17 anys per agredir el seu padrastre a Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir dijous al migdia un adolescent de 17 anys acusat d’agredir el seu padrastre al Secà. El jove va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions. Diverses patrulles de la Policia Local van acudir al carrer Llibertat al ser alertats d’un incident entre dos homes. Els agents es van entrevistar amb els implicats i testimonis, que els van explicar que un jove havia agredit el seu padrastre, que presentava diverses lesions. Davant d’això, van procedir a la seua detenció.

A començaments de mes, la Urbana va detenir un home de 64 anys la mare del qual –octogenària– va acudir a la comissaria per denunciar, acompanyada d’una neta, el maltractament físic i psicològic que patia des de fa molt temps per part del seu fill.Segons l’última memòria de la Fiscalia, corresponent a l’any 2021, els jutjats de les comarques de Lleida van instruir 30 causes judicials per violència domèstica en la qual els fills maltractaven als seus progenitors. En uns altres 25 casos, la situació va ser inversa, de pares als seus descendents.