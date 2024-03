Una mare denuncia que la van desnonar amb la seua filla a Lleida al patir un frau

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nerea i la seua filla de set anys van ser desnonades l’octubre passat del seu habitatge en el número 3 del carrer Alcalde Sol després de ser víctimes d’un presumpte frau. El novembre del 2022, la mare va firmar un contracte amb un particular, J.R.C., que es va presentar com el propietari del pis i així ho va fer constar al document. El contracte fixava una exagerada fiança de 3.000 € i reemplaçava el pagament de la renda mensual (de 300 euros) durant 13 mesos amb les obres que l’arrendatària havia de fer per habilitar l’immoble. “Estava en pèssim estat, amb plagues d’insectes i les persianes destrossades, però va ser l’únic pis que vaig trobar.” La seua sorpresa va ser que a l’entrar al pis es va trobar rebuts de la llum en els quals el titular era una altra persona. Nerea relata que va intentar contactar amb el seu llogater per demanar explicacions, però li va ser impossible perquè “va desaparèixer”. El veritable propietari, X.S.R., va denunciar al gener l’okupació després que un fuster que va contractar es trobés el pany canviat, segons la seua declaració judicial. La jutge va condemnar Nerea a abandonar l’immoble, advertint-li que en cas de no fer-ho es procediria a l’immediat desallotjament. El 10 d’octubre es va trobar amb un dispositiu policial a la porta de casa que va executar el desnonament. “No vaig tenir data de llançament ni va venir cap comitiva judicial”, denuncia. Des d’aleshores, Nerea ha viscut durant més de tres mesos al carrer i la seua filla s’allotja a casa del seu pare. L’afectada denuncia que ha sol·licitat nou vegades accedir a la taula d’emergències, però totes les seues sol·licituds han estat desestimades o desfavorables. “Em demanen una declaració del propietari del meu antic pis, al carrer Igualada, així que no disposem d’un contracte vigent, i demostrar que em vaig veure forçada a abandonar-lo”, afirma. El contracte del seu antic domicili, del qual va haver d’anar-se’n després de posar tres denúncies a dos veïns per agredir-la i amenaçar-la, va vèncer el setembre del 2022.