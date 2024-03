Retards de fins a cinc hores en el transport programat de pacients en ambulància a Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de transport programat (no urgent) de pacients en ambulància està col·lapsat i hi ha retards de 3 a 5 hores de mitjana, segons el sindicat CGT. Les demores causen que els usuaris arribin tard a les seues visites mèdiques o hagin de tornar a casa amb taxi quan reben l’alta. Fonts solvents expliquen que els retards que pateixen els usuaris del servei de Rehabilitació del CAP Onze de Setembre són constants i s’han accentuat els últims mesos. Afirmen que proven de reorganitzar els horaris al màxim i intenten que no ocorri, però que de vegades és inevitable prioritzar pacients amb tractaments més complexos i no en poden atendre alguns que arriben tard a causa dels retards de les ambulàncies.

L’empresa que presta el servei de transport mèdic a Lleida és Ambulàncies Egara. La seua directora d’operacions, Divina Codina, admet que “estem saturats” a causa d’un “increment de pacients que el concurs de transport no ha estat capaç d’assumir”. Detalla que estan preparats per assumir 4.500 usuaris, però en mobilitzen uns 7.000. “Estem vivint un increment exagerat que reconduïm assumint-ne els costos”, afegeix.Fonts del servei de Rehabilitació de Lleida expliquen que han posat reclamacions a Egara pels retards i que recentment es van reunir amb personal del Servei Català de la Salut (CatSalut) per tractar aquestes incidències. Així mateix, consideren que no existeix un problema d’excés de demanda, sinó que l’oferta d’ambulàncies és insuficient. Per la seua part, la CGT assegura que “les últimes reduccions de jornada han obligat a obrir un cinquè torn en el servei urgent, per la qual cosa la cinquantena d’acomiadaments de treballadors de Tarragona i Lleida des de finals del 2023 ens han posat al límit”. La directiva d’Egara contesta que hi ha hagut quinze acomiadaments, dels quals quatre a Lleida, corresponents als reforços de l’estiu passat que van ampliar els seus contractes fins a finals d’any. Assenyala que a Lleida ja s’han incorporat dos nous treballadors i que pròximament n’hi haurà dos més, però la CGT manté la vaga parcial que va iniciar el dia 14 de març perquè “volem que els acomiadats puguin tornar” i assegura que “els contractes eventuals són il·legals en el sector, al marge de la cobertura de baixes”.Així mateix, el sindicat ha denunciat Egara davant de la Inspecció del Treball al considerar “abusius” els serveis mínims fixats per a l’aturada. També assegura que l’empresa cobreix baixes del servei urgent amb personal del servei programat, la qual cosa faria empitjorar encara més els retards, i Codina ho nega rotundament. Així mateix, la directiva d’Egara afirma que només dos treballadors de la província estan secundant la vaga parcial.

Demores de fins a un dia per tornar a casa després d’una alta

Els retards del servei de transport sanitari programat per acudir a les cites mèdiques són alarmants, però encara són més extremes per a la tornada dels pacients a les seues cases, segons afirmen fonts del servei de Rehabilitació. Així, molts pacients han d’optar finalment per fer els trajectes amb taxi, assumint el cost. En aquest sentit, la CGT assegura que molts pacients que reben altes hospitalàries a la nit no poden tornar al seu habitatge en ambulància fins a l’endemà, a causa de la falta de personal i de vehicles.