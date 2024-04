Quatre morts de trànsit a Lleida el 2024, la meitat que fa un any

Un total de quatre persones han perdut la vida en accidents de trànsit en el primer trimestre de l’any a les comarques de Lleida, la meitat que en el mateix període de l’any anterior, quan es van comptabilitzar vuit víctimes mortals. Aquest any 2024 s’han registrat tres sinistres mortals al gener en un interval d’una setmana i tots ells al Segrià –a Lleida, Llardecans i Aitona–. Al febrer no hi va haver morts i el 9 de març va perdre la vida un conductor a Artesa de Segre. De fet, Lleida és la demarcació catalana on s’ha reduït més la mortalitat, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. A més, si es compara amb el 2019, abans de la pandèmia, també hi ha hagut tres morts menys.

A nivell de Catalunya, en el primer trimestre s’han registrat 28 morts en 27 accidents de trànsit a les carreteres, la qual cosa representa una disminució d’un 17,6% respecte al 2023 i, comparant-ho amb el 2019, que va deixar 37 morts, el descens és del 24,3%. Barcelona és la demarcació amb més morts, amb 13 víctimes mortals (les mateixes que el 2024), i la segueix Tarragona amb vuit morts (una menys), Lleida amb quatre i Girona amb tres (una més). De les 28 víctimes, 24 eren homes i quatre dones, i 22 de les víctimes totals tenien més de 45 anys. Una tercera part de les víctimes eren de col·lectius vulnerables; en concret, vuit eren motoristes i dos vianants, i no hi ha hagut cap ciclista mort.D’altra banda, en l’operació tornada de Setmana Santa, ahir al migdia es van registrar retencions a la carretera C-14 a Organyà i Ponts. A la tarda, al voltant de les 17.00 hores, hi va haver una col·lisió entre tres vehicles a l’A-2 a Vilagrassa que va provocar congestió en un tram de quatre quilòmetres en direcció a Barcelona. Hi va haver una persona ferida que es va desplaçar amb mitjans propis a Urgències, segons Trànsit.

Des de diumenge al migdia fins ahir a les 20.00 hores van tornar cap a l’àrea metropolitana de Barcelona 475.000 vehicles, un 80% dels 590.00 previstos fins a la mitjanit. Així mateix, fins a aquella hora no hi va haver cap accident mortal i, malgrat l’elevada mobilitat, hi va haver menys cues que el 2023. L’AP-7 va ser la via que va registrar més problemes circulatoris.