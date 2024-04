Salut multa Pàmies i la seva associació amb dues sancions de 600.000 euros per promoure el lleixiu per tractar l’autisme

detail.info.publicated acn

La Generalitat ha obert un procediment sancionador contra Josep Pàmies i un altre contra la seva associació, Dolça Revolució, per promoure el clorit de sodi (MMS) –un tipus de lleixiu- per tractar l'autisme, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts del Departament de Salut a l’ACN. La conselleria imposa dues sancions de 600.001 euros per promocionar productes amb finalitats medicinals que no estan autoritzats com a medicaments; una infracció qualificada de molt greu per la intencionalitat i l’incompliment dels advertiments previs. Els fets es remunten a un acte que Pàmies va organitzar a Balaguer el setembre del 2023 i que després va difondre per internet, tot i que la conselleria li havia ordenat que el suspengués.

L'acte prohibit per Salut va aplegar el 9 de setembre de l’any passat un centenar de persones a Balaguer i va ser vigilat pels Mossos d’Esquadra. El Col·legi de Metges de Lleida havia denunciat l'acte a la Fiscalia després que diverses entitats de persones autistes i familiars expresessin el rebuig contra la conferència i en demanessin la suspensió.

Quan en va ordenar la suspensió, uns dies abans, el conseller de Salut, Manel Balcells, es va mostrar contundent davant la promoció de teràpies pseudocientífiques i va titllar Pàmies de “farsant” i “estafador". Aquest curandero va presentar una demanda pel dret a l’honor contra Balcells, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar.

Aquestes no són les primeres multes contra Pàmies per promoure el clorit de sodi per tractar l'autisme. Els metges adverteixen dels efectes adversos greus que pot tenir aquest producte per a la salut. Metges i associacions alerten que aquest tipus de pràctiques generen falses expectatives i s’aprofiten de situacions de desesperació i vulnerabilitat.