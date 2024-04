Talls de trànsit per obres al pont de l'N-II

L’ajuntament va tallar ahir un carril de circulació de la carretera N-II en direcció a la ciutat, a l’altura del pont dels trens d’alta velocitat, per arreglar les juntes de dilatació de la infraestructura. Durant aquests treballs només hi va haver un carril de circulació en direcció a Lleida en aquest tram. Avui es preveu que tallin el trànsit per completar els treballs amb la repavimentació de la rotonda que hi ha al costat del pont, la qual cosa comportarà inhabilitar dos dels quatre carrils. Un fet que comportarà que el trànsit de vehicles en tots dos sentits anirà pel mateix costat de la rotonda. Els altres carrils ja es van repavimentar el 22 de març passat, però les pluges de les últimes setmanes van obligar a paralitzar els treballs fins a aquesta setmana. La carretera N-II és una de les principals vies d’entrada a la ciutat i de les que més trànsit registren.