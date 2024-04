Les obres per enderrocar l’establiment de la cadena Lidl, a l’avinguda Alcalde Porqueres de Lleida a la sortida de Balàfia cap a l’N-230, ja han acabat i ara començaran els treballs per fer-ne un de més gran. El nou ocuparà també l’espai d’una nau adjacent en la qual hi havia una botiga de calçat. Tindrà més de 1.400 metres quadrats de superfície i comptarà amb 145 places d’aparcament i 60 per a bicicletes.