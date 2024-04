Detingut per apunyalar un home al coll i una cama al Barri Antic de Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir aquest dilluns a la tarda un home acusat d’apunyalar-ne un altre al Barri Antic. L’individu, de 28 anys, va fugir però va ser arrestat poc després com a presumpte autor d’una temptativa d’homicidi. El ferit, de 32 anys, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atès de les ferides. Els fets van ocórrer cap a les 17.00 hores a la plaça de l’Ereta quan es va produir una discussió entre dos homes, pel que sembla pel robatori d’un mòbil. Un d’ells va treure un ganivet i en va atacar un altre dels implicats, que va patir lesions al coll i en una cama. Presentava diversos talls però estava conscient. L’agressor va fugir.

Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que van iniciar una recerca per la zona. El presumpte autor va ser arrestat posteriorment al carrer Saragossa, acusat d’una temptativa d’homicidi. Per la seua part, la víctima va ser atesa in situ per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, posteriorment, el van evacuar en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova.