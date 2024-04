Evacuats a Lleida per una fuita de monòxid de carboni

detail.info.publicated REDACCIÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Desenes de persones van ser evacuades ahir de dos blocs d’habitatges dels números 42 i 44 del carrer Príncep de Viana per una fuga de monòxid de carboni. Entre ambdós blocs hi ha 80 pisos.

Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 19.14 hores i es van activar diverses dotaciones dels Bombers i patrullas de la Guàrdia Urbana.

Els Bombers van pujar pis per pis per comprovar que no hi havia cap persona en els immobles i desallotjar als que eren dins.

