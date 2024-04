detail.info.publicated redacció



detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Renfe va llançar ahir una campanya per poder viatjar entre l’1 i 30 de maig de Lleida a Còrdova en alta velocitat per 41,40 euros el bitllet. Una promoció per a la qual la companyia ferroviària ha posat a la venda més de 92.000 bitllets en oferta per a 220 trens i que, a més de Lleida, també es poden poden adquirir per viatjar des de Barcelona, Tarragona i Saragossa. El trajecte en AVE des de Lleida dura 3 hores i 45 minuts.

L’empresa vol així incentivar els desplaçaments amb tren entre els assistents a les festes que celebra aquest mes de maig, que són les de Cruces y Patios i la Fira. Els bitllets des de Barcelona costen 49,10 euros i des de Tarragona surten per 42,55 euros.

Es poden adquirir per a tots els dies, excepte divendres i diumenges, i estan ja disponibles a tots els canals de venda de Renfe.