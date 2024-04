Lleida concentrarà novament el Sant Jordi a Francesc Macià i Ferran amb el Morera com a principal atractiu

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La capital del Segrià tornarà a concentrar el seu Sant Jordi entre l'avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran. La ubicació que va venir forçada el 2021 per la pandèmia de la covid-19 s'ha acabat consolidant i tots els gremis que participen en la festa ja tenen clar que és el millor lloc per les seves característiques d'amplitud, que permeten combinar les activitats culturals amb la venda de llibres i roses. Enguany, a més a més, un dels principals protagonistes serà la recentment estrenada ubicació definitiva del Museu Morera, situat precisament a la rambla Ferran. Quan falta poc més d'una setmana per a la festa ja s'han fet 169 sol·licituds per muntar parada a la zona.

Precisament el nou Morera ha estat l'espai escollit per la Paeria de Lleida per presentar els actes de Sant Jordi 2024, després d'un cap de setmana intens en què el museu ha obert al públic les noves instal·lacions a l'antiga audiència i també després de la resposta de milers de lleidatans que l'han visitat durant els dos darrers dies.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha explicat que el cartell d'aquest Sant Jordi està basat en la idea que la lectura "transforma les persones". És obra del dissenyador Mohamed Nouasse, alumne en pràctiques de l'Escola d'Art municipal Leandre Cristòfol, i ha utilitzat un joc visual perquè la persona lectora es converteixi en el mateix drac de Sant Jordi en llegir. La setmana prèvia de Sant Jordi ja se celebren actes culturals a la ciutat i alguns estan vinculats al centenari del naixement de Jaume Magre. El primer té lloc aquest dilluns a la tarda a l'aula magna de l'IEI amb la presentació del llibre 'Merci, Monsieur Magre'.

La Diada de Sant Jordi concentrarà l'activitat a l'avinguda Francesc Macià i la rambla de Ferran. De fet, alguns llibreters de la ciutat ja no fan parada al davant del seu establiment perquè traslladen tota l'operativa a la rambla durant la jornada. Els sectors professionals de llibres i roses estaran ubicats a Francesc Macià i les entitats, associacions i col·lectius ocuparan Ferran. També hi haurà un escenari per actuacions a la rambla Ferran per on passaran grups joves dels bucs d'assaig de Lleida. A la tarda actuarà Ares Gratal i a les set es farà una ballada de Sardanes a la plaça Sant Joan.

Pel que fa a les roses, la presidenta del gremi a Lleida, Ana Balañá, ha dit que no tenen una previsió de vendes concreta però si que els preus aniran entre 4 i 6 euros en funció de la qualitat. De la seva part, Eulàlia Pagès, de Pagès Editors i del gremi de llibreters, ha destacat el treball conjunt dels gremis per tirar endavant la festa en un espai que ja s'ha consolidat tot i que va venir "forçat" per la pandèmia. El gremi de forners també ha estat present a la presentació per explicar que novament, per la Diada, vendran el pa de Sant Jordi, que té la peculiaritat que quan es talla hi ha la senyera que fan gràcies a barrejar sobrassada amb la farina.