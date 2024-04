Més de 230 comerços i restaurants de Lleida promocionaran el Magnífic Fest

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més de 230 comerços i restaurants lleidatans promocionaran el festival Magnífic Fest, que celebra la seua tercera edició el 14, 15 i 16 de juny a Lleida ciutat, amb bitllets per rascar i guanyar entrades gratuïtes o amb descomptes que repartiran els clients. Cada comerç disposarà d’uns cent. Els restaurants, per la seua part, oferiran menús especials per als qui tinguin entrada. La iniciativa, de Pimec Comerç, compta amb la participació de 17 associacions comercials i de la Federació d’Hostaleria de Lleida. "Volem involucrar-nos amb un festival que ja és de referència a la nostra terra", explica Manel Llaràs, president de Pimec Comerç.

El Magnífic Fest va vendre 10.017 entrades l’any passat. El director del festival, Santi Salvador, indica que aquest any ja han superat la xifra de 2023 i preveuen arribar els 15.000 assistents. L’ocupació als hotels de la ciutat va ser del 100%, ja que 3.500 persones van venir des de fora de la província. El gerent de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona, indica que ja queden "poques places" per a les dates de la pròxima edició i que esperen assolir de nou el ple.