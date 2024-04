La Paeria reactiva la redacció del nou pla d’ordenació urbana de Lleida

El govern municipal ha informat aquest migdia que ha reactivat la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i preveu tenir-lo llest “entre finals de 2026 i principis de 2027”. Així ho ha assegurat la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, que ha detallat que ja han tret a licitació pública el servei per contractar a un equip que s’encarregui d’actualitzar totes les dades tècniques relacionades amb l’urbanisme, la demografia, sòl industrial, equipaments comercials i de serveis, entre altres. El contracte està valorat en 119.374,99 euros, IVA inclòs, i té una durada de tres anys, “però aquesta actualització de dades podria acabar-se abans del previst”, ha apuntat Iglesias. La tinenta d’alcalde ha assenyalat que “volem posar al dia i ordenar tots els usos de la ciutat i ara comencem una fase de treballs previs per a fer nou POUM”.

El planejament actual data de 1997 i el 2018 el govern de llavors, amb Fèlix Larrosa d'alcalde després de substituir Àngel Ros, ja va intentar tirar endavant un nou document. L’abril de 2018 va ser aprovat inicialment, però al 2019 no es va poder validar de forma definitiva en no aconseguir els suports necessaris. Va ser llavors quan Larrosa va anunciar que posposava la seua aprovació fins després de les municipals d’aquell any i que va suposar la formació del govern tripartit d'ERC, Junts i el Comú.

“Amb la licitació d’aquest contracte actualitzarem els treballs que es van iniciar el 2018”, ha dit Iglesias. En ser preguntada per si en l’anterior mandat, quan governaven ERC i Junts, es van fer tràmits per avançar a la redacció del POUM, Iglesias ha al·legat que “llavors tenien com a principal escull el problema d’inundabilitat de Cappont, que ja hem solucionat amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i tenim una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per ampliar el mur de contenció que hi ha a Grenyana.”