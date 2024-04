El Comú recorre la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia

El grup municipal del Comú ha informat avui que ha presentat un recurs en contra de la modificació del contracte de neteja que possibilitarà la retirada del porta a porta a Pardinyes i Balàfia

a mitjans de juny. La regidora Laura Bergés ha argumentat aquesta decisió manifestant que no hi ha cap justificació que aquest canvi sigui per respondre a l’interès general que, segons afirma, és "un requisit fixat per llei per a aquest tipus de tràmits". En aquest sentit, considera que obeeix més a un acte "d’interès polític o de covardia política".

Bergés ha assenyalat que amb el porta a porta s’havien assolit nivells de reciclatge en aquests dos barris "per sobre de la mitjana catalana i superiors a la que ens demana Europa per a 2030". Ha afegit que l’única justificació per ordenar la seua retirada és l’abandó de bosses d’escombraries, que suposa el 85% de les incidències a Pardinyes i Balàfia. Sobre això, creu que "hi ha altres maneres de lluitar contra aquestes incidències a més de suprimir el porta a porta". Tant Bergés com l’exedil del Comú Sergi Talamonte han acusat tant a l’actual govern municipal com a l’anterior d’ERC i Junts d’"abandonar la prova pilot de Pardinyes i Balàfia" -que va ser implantada quan el Comú estava en el govern i dirigia l’àrea de medi ambient- al no haver fet un seguiment més exhaustiu i un acompanyament als veïns, "a diferència de Ciutat Jardí, on aquest sistema sí que funciona."