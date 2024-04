“Hi ha dificultat per trobar enginyers que dominin l'anglès”

CADA ANY ES GRADUEN AL VOLTANT DE 150 PROFESSIONALS A LA UDL

n El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va dir que cada any es graduen al voltant de 150 enginyers a la UdL i que en total hi ha uns 700 estudiants en les diverses titulacions d’enginyeries. De fet, va assegurar que “empreses com Indra s’ubiquen en llocs on hi ha persones bones en el seu àmbit”. Va afegir que “la UdL té voluntat de servei al territori i a la societat i conèixer les necessitats mútues és bàsic”. Va apostar per potenciar la tecnologia a tots els sectors. “L’economia del territori és agroalimentària, però això no amaga que hi ha una comunitat de TIC rellevant i l’hem de continuar impulsant”, va recalcar, i va argumentar que “les noves tecnologies són el futur”. “La UdL dona oportunitats al territori, hem de continuar treballant per poder detectar les necessitats i també adaptar-nos per formar les persones que han de resoldre els reptes de la societat”, va apuntar.

L’empresa Indra, una de les més importants del parc Agrobiotech Lleida, constata la falta d’enginyers que dominin l’anglès. Així ho va indicar ahir el seu president, Marc Murtra, després d’una visita a la seu de la firma a Gardeny, que compta amb 200 empleats i preveu ampliar la plantilla. “Tenim una dificultat endèmica per trobar enginyers que parlin idiomes. És una dificultat a Lleida, Catalunya, Espanya i al món occidental per a les empreses que ens dediquem a la tecnologia, però també és una oportunitat per als i les joves de tenir una carrera amb oportunitats”, va assenyalar. Va detallar que “ens interessen molt els enginyers amb i sense idiomes, però principalment amb anglès, que és la llengua franca de la tecnologia i la investigació. Molts dels nostres clients són internacionals. Per tant, un enginyer que parli be en anglès i té ganes de treballar té un gran futur a Indra i en l’economia actual”.

A més, Murtra va remarcar que “a Lleida hi ha molt talent i veiem el parc com un àmbit de creixement de futur per poder atreure personal altament qualificat que tingui interès a no viure en una de les grans ciutats, però amb ambició de participar en projectes disruptius i transformadors”. Va destacar que “a la Universitat de Lleida hi ha un flux rellevant d’enginyers i persones qualificades i captem vint-i-un becaris cada any”. “Per a nosaltres, Lleida és un origen per poder atreure persones qualificades i compromeses. Portem a Lleida més de vint anys i estem molt contents. El parc és un exemple de col·laboració pública i privada i té unes instal·lacions magnífiques que no tenen res a envejar a les millors d’Espanya”, va subratllar.Per la seua banda, l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, va qualificar Indra d’“empresa aliada amb el projecte del parc” i va afirmar que “hem de continuar millorant i posar-ho fàcil als projectes que ens presentin les empreses, que estiguin a gust al parc i a la ciutat”. “Volem continuar cooperant per poder fer de Lleida una capital també en el sector tecnològic. Lleida és el segon entorn urbà amb més densitat d’empreses del sector tecnològic i hem de contribuir que això es consolidi”, va incidir.