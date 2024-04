Selectivitat per a majors i prova del C2 de català

La facultat de Dret de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir la fase general de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, per a les quals estaven inscrites noranta-vuit persones, i també per a les de més de 45, amb vint-i-nou d’inscrits. La fase específica per als majors de 25 està prevista el proper dia 27 i els resultats es faran públics el 14 de maig, igual que els de les de majors de 45.

Ahir també es van efectuar les proves per obtenir el certificat C2 de català en uns altres dos edificis del campus de Cappont. A tot Catalunya es van inscriure més de 8.000 persones a aquests exàmens, segons TV3, moltes de les quals docents, ja que acreditar el C2 d’aquest idioma serà obligatori per exercir a partir del curs 2025-2026. Actualment només es considera un mèrit a les oposicions.