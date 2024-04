Unes 187 parades ompliran els carrers de Lleida per celebrar la diada de Sant Jordi

Un total de 187 parades de roses i llibres ompliran els carrers de Lleida el proper dimarts per celebrar la diada de Sant Jordi. La majoria s'instal·laran entre l'avinguda Francesc Macià i Rambla Ferran, on també es duran a terme activitats de dinamització adreçades a tota la ciutadania. Tot i això, la diada també es viurà en altres indrets de la capital del Segrià com a l'Eix Comercial i a la plaça Ricard Vinyes amb parades de diverses entitats socials i culturals de la ciutat. La Guàrdia Urbana de Lleida tallarà el trànsit a Rambla Ferran a partir de les 8 del matí i regularà el trànsit a la zona per garantir la seguretat de la ciutadania.

Concretament, 15 llibreries, 10 floristeries i 51 parades d'entitats se situaran entre l'avinguda Francesc Macià i Rambla Ferran; 8 llibreries i papereries i 29 floristeries davant els seus establiments; 22 parades d'entitats al llarg de l'Eix Comercial i 10 parades artesanes a la plaça Ricard Vinyes. A més, 42 parades d'entitats més estaran repartides per la ciutat.

Les línies de bus afectades pels talls de trànsit de vehicles motoritzats seran l'L1, L2, L3, L10, L20, L5 i el Bus Turístic.