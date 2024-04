Detingut un home per conducció temerària al Secà de Sant Pere de Lleida

detail.info.publicated Redacció

Un conductor de 34 anys va ser arrestat divendres passat a la nit al barri del Secà de Sant Pere de Lleida per conduir de manera temerària i negar-se a fer la prova d’alcoholèmia. Va passar al voltant de les 21.30 hores al carrer Premià de Mar i va ser detingut per la Urbana per un delicte de conducció temerària, conduir sota la influència de begudes alcohòliques, negativa a sotmetre’s a les proves de detecció, desobediència als agents de l’autoritat i a més, per oposar-se i resistir-se a ser detingut.

Veïns del barri, testimonis dels fets, van indicar als policies que el vehicle anava a molta velocitat i que alguns van haver d’apartar-se per no ser atropellats.