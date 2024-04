Incendi i fuita de gas al centre de menors de Rufea de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que es va originar en un quadre elèctric al Centre Educatiu El Segre, a la partida de Rufea. L’avís es va rebre a les 11.38 hores i fonts dels serveis d’emergències van assenyalar que també hi va haver una fuita de gas en una de les bombones que hi havia al magatzem afectat, situat en una zona en la qual s’han iniciat tasques de manteniment i reforma. El foc va cremar el gas que sortia de la bombona però no es va produir cap mal personal. A causa de l’incendi, es va poder veure una gran columna de fum negra que, segons els Bombers, es va deure que el foc va cremar unes fustes i cadires de plàstic que hi havia a la sala afectada.

Els serveis d’emergències van retirar la resta de bombones i materials de la zona com a mesura de seguretat mentre que els menors del centre, actualment una trentena, van ser traslladats a una altra zona. Així mateix, la calor va fer que es trenquessin els vidres de les finestres d’un menjador. El centre va poder funcionar amb total normalitat, van assenyalar des dels Bombers, al comptar amb un generador. Fonts de Justícia van assenyalar que es va tractar d’un petit incident i que el centre no va ser evacuat en cap moment. A la zona es van desplegar patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, que van tallar la circulació durant uns vint minuts fins que es va comprovar que no hi havia perill.