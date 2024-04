El nou baixador del polígon de Lleida, amb deu usuaris al dia en un mes

El nou baixador del polígon industrial El Segre de la línia Lleida-la Pobla de Segur ha registrat 300 usuaris en el primer mes de funcionament, xifra que suposa una mitjana de deu viatgers al dia. Així ho va informar ahir Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que gestiona aquesta infraestructura i que valora positivament el nombre d’usuaris des que es va inaugurar el 17 de març. Malgrat que la previsió inicial és que tingui 23.000 usuaris anuals, el president d’FGC, Toni Segarra, va assegurar que “la demanda inicial ha estat la prevista tenint en compte que es tracta d’un baixador a demanda”, és a dir, que s’ha de prémer el botó de parada tant per baixar si van al tren com per pujar si ho esperen a l’andana. Motiu pel qual va considerar que aquests 300 viatgers “són un bon punt de partida, a l’espera que la demanda vagi augmentant progressivament, a mesura que es vagi produint un canvi d’hàbits de les persones que accedeixen diàriament al polígon en vehicle privat”. Segarra va recordar que l’any passat la línia Lleida-la Pobla va aconseguir una rècord de 370.000 viatgers “amb uns indicadors de qualitat altíssims”, de puntualitat i satisfacció dels usuaris.

Aquest baixador, que també disposa d’un pàrquing gestionat per FGC, dona servei als treballadors del polígon El Segre, així com als veïns de la partida de Grenyana.