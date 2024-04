La fiscalia arxiva la investigació pel suposat espionatge a l’ex fiscal superior Rodríguez Sol en l’’Operació Catalunya’

detail.info.publicated ACN

Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La fiscalia ha acordat l'arxivament de la investigació oberta al gener sobre el suposat espionatge entre el 2012 i el 2013 a l’ex fiscal en cap de Lleida i superior de Catalunya Martín Rodríguez Sol per part de l’anomenada ‘policia patriòtica’ de la Policia Nacional en el marc de l’’Operació Catalunya’. El decret d’arxivament el va signar l’actual fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, el 12 d’abril passat, després d’un informe de la Policia Nacional que descartava qualsevol seguiment o investigació vers Rodríguez Sol. No obstant, la policia admet que hi ha anotacions sobre l’exfiscal superior a les agendes de l’excomissari José Manuel Villarejo que s’estan investigant a l’Audiència Nacional.

De les actuacions practicades en ocasió de les diligències preprocessals, i tal com es desprèn de l'informe del comissari general de Policia Judicial, a qui es va encarregar la investigació, “no s'infereix cap dada que permeti avalar la realitat dels seguiments esmentats”, així com cap altre tipus d'actuació en relació a Rodríguez Sol. Segons l’Oficina d’Afers Interns, el segell de la qual figura en la nota que va justificar l’obertura de la investigació, no hi ha constància de cap assumpte o informació respecte de l’exfiscal superior, i no hi ha cap rastre d'actuacions policials en aquest sentit.

D'altra banda, la unitat policial comissionada posa de manifest l'existència de l’anomenat ‘cas Tàndem’ a l’Audiència Nacional, en el qual a les agendes intervingudes al principal investigat, l’excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, es trobarien referències explícites a Rodríguez Sol, juntament amb moltes altres persones i entitats. Per això, la policia apunta que seria en el marc d’aquesta altra investigació judicial on podrien aflorar noves dades sobre els fets investigats.

La investigació de la fiscalia es va obrir arran d’unes informacions periodístiques que apuntaven que la coneguda com a ‘policia patriòtica’ de la Policia Nacional en època del president Mariano Rajoy va investigar diverses personalitats catalanes en ‘l’Operació Catalunya’, entre elles Rodríguez Sol. Durant aquest període va tenir desacords amb el govern espanyol. El decret del fiscal apuntava que es podrien haver comès delictes contra la intimitat, prevaricació i falsedat en document oficial.