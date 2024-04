La nova seu del Col·legi de Metges de Lleida obre avui les seues portes

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova seu del Col·legi de Metges, ubicada al número 41 de l’avinguda Rovira Roure, ha obert avui les seues portes. Situada en una posició estratègica per la seua proximitat amb els hospitals Arnau i Santa Maria, així com del campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida i del CAP Onze de Setembre, el seu objectiu és "fixar i atreure el talent a Lleida i servir de punt de trobada per a metges, des d’estudiants fins jubilats," segons va explicar el president del Col·legi, el doctor Ramon Mur. Va afegir que és la primera seu d’un Col·legi de Metges a l’Estat que inclou apartaments, i va detallar que estaran destinats a metges MIR que venen a Lleida i altres facultatius que treballen a la ciutat.

La nova seu compta amb 4.000 metres quadrats distribuïts el 1.800 ocupats per 36 apartaments de 30 metres quadrats, uns altres 1.300 de destinats a la seu col·legial, i 1.100 per a altres usos, com el pàrquing.

Els 36 habitatges, totalment moblats i equipats, ofereixen un espai de 30 metres quadrats, cada un amb un llit doble. Quatre estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i hi ha la possibilitat de reservar-los amb plaça de pàrquing. Els pisos, propietat de Mutual Médica, costaran uns 700 euros al mes.

La seu disposa d’un espai de recepció i atenció als col·legiats, despatxos, sales de juntes i presentacions, a més d’una zona social i de restauració batejada com el "Casal del Metge". Així mateix, compta amb una sala de formació polivalent amb aforament per a 100 persones, finançada per la Diputació. "Serà intercol·legial, per a persones de les 12 professions sanitàries," va explicar Mur.