Detinguts els sospitosos de l’onada de robatoris que va atemorir els veïns de l’Horta de Lleida

La Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, va detenir dimecres a la nit tres homes de 59, 56 i 45 anys acusats de l’onada de robatoris en cases de l’Horta, com va avançar SEGRE en l’edició digital. Van ser enxampats quan es desplaçaven en una furgoneta on els policies van trobar nombroses eines per cometre els assalts. Almenys haurien entrat en un domicili on van ser descoberts pel propietari. Anaven encaputxats i van fugir al ser detectats.

Els tres individus van ser arrestats a la partida Marimunt després que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra fossin alertats d’un intent de robatori a la zona i muntessin un control. Quan els van parar, els ocupants del vehicle es van mostrar nerviosos. Es va escorcollar la furgoneta i els agents van localitzar una cisalla, un martell, tenalles, guants, passamuntanyes, bufs, llanternes i un altre material que sospiten que seria l’utilitzat per cometre els robatoris (vegeu la foto). Poc després, es van entrevistar amb el propietari de la casa d’on haurien fugit minuts abans. També van comprovar que la furgoneta havia estat gravada dies enrere per les càmeres de seguretat amb lectors de matrícules instal·lades als camins, amb la qual cosa van certificar que el seu titular té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i que el passat dia 15 va ser denunciat per un robatori amb força en grau de temptativa a l’Horta.

La investigació continua oberta i no es descarta que siguin acusats d’alguns dels robatoris registrats en els últims mesos. Es tracta dels primers arrestos que es produeixen després de l’increment de la vigilància per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.Els dos cossos policials es van congratular del resultat de l’operatiu. Així, el cap dels Mossos al Segrià, l’inspector Xavier Ribelles, va afirmar que “és una mostra del treball policial conjunt” durant el Dia de les Esquadres que ahir es va celebrar a la Llotja (més informació a la pàgina 16). Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar que “la cooperació entre cossos i l’ús de les noves tecnologies són clau per avançar en una ciutat més segura i, sobretot, en una Horta més segura”.