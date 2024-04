La Guàrdia Urbana de Lleida tindrà operatius la setmana vinent sis agents formats per pilotar drons de vigilància

detail.info.publicated acn

La Guàrdia Urbana de Lleida tindrà operatius a partir de la setmana vinent un total de sis agents formats per pilotar drons de vigilància. Així, aquesta patrulla especial, que ara tenia dos agents, en sumarà quatre més que s'han format recentment amb l'objectiu de reforçar la seguretat en punts com l'Horta de Lleida. Ho ha dit aquest divendres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant una demostració de pilotatge que els agents han fet a la partida de Butsènit. Larrosa ha detallat que inicialment es faran servir dos aparells, un dels quals disposa de càmera tèrmica per a vigilància nocturna. Aquesta és una de les mesures del pla d'actuació de la Paeria de Lleida en matèria de seguretat davant el repunt de robatoris en partides de l'Horta.

L'alcalde de Lleida ha indicat que la patrulla tindrà operatius sis efectius "d'aquí a una setmana". Inicialment, es faran servir dos drons que sobrevolaran puntualment l'Horta de Lleida per prevenir o detectar fets delictius. Els aparells tenen capacitat per seguir el recorregut de la patrulla de manera automàtica i un està equipat amb càmera tèrmica per a vigilància nocturna. La qualitat de les imatges gravades per part dels drons també facilitarà la identificació d'individus o vehicles sospitosos.

Larrosa ha dit que el patrullatge amb drons ha de "contribuir de manera decidida a fer més eficient el cos de la Guàrdia Urbana i a dotar de major seguretat als veïns". Així, ha recordat que es fa d'acord amb el propòsit del govern municipal d'implementar la tecnologia per "donar suport a les accions de caràcter preventiu i també d'investigació de fets delictius".

En aquest sentit, l'actuació s'emmarca en el pla d'actuació de prevenció contra els robatoris soferts a l'Horta de Lleida en els darrers mesos. Respecte a això, Larrosa ha dit que la situació en els darrers dies és més "tranquil·la, però no podem abaixar la guàrdia". Així, ha manifestat la seva intenció de "continuar invertint i apostant" per la implantació tecnològica en matèria de seguretat amb l'objectiu de "fer més eficient el cos de la Urbana", del qual ha recordat que se situa "en l'horitzó dels 250 agents".

Els agents formats per patrullar amb drons han fet aquest divendres una demostració a la partida de Butsènit de l'Horta de Lleida. Hi han assistit també representants veïnals de l'Horta i de la Paeria de Lleida, com el mateix Fèlix Larrosa o la regidora de Seguretat, Cristina Morón.