Llibertat amb càrrecs per als tres detinguts per l'onada de robatoris a l'Horta de Lleida

Els tres detinguts dimecres passat a l'Horta de Lleida han passat aquest divendres a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs, segons ha informat la Fiscalia. Se'ls imputa exclusivament un delicte de robatori amb força en temptativa en una casa habitada d'aquesta zona agrícola de la ciutat, segons ha explicat el Ministeri Públic. Ara estan citats per comparèixer a un judici ràpid al jutjat penal 3. La Fiscalia demana 1 any i 11 mesos de presó.

Els individus van ser detinguts després que veïns advertissin a la policia d'un assalt per part d'uns encaputxats en un domicili de l'Horta, tal i com va avançar SEGRE en la seua edició digital. La Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos, va enxampar-los quan es desplaçaven en una furgoneta on van trobar diverses eines per cometre els robatoris i passamuntanyes.

El comissari de la Regió Policial de Lleida, Josep Maria Estela, va posar de relleu aquest dijous que els detinguts són persones del país que compten amb molts antecedents penals i el seu "modus vivendi" és la delinqüència. De fet, les detencions són fruit del reforç policial a l'Horta davant aquest augment del nombre de fets delictius en els darrers mesos.