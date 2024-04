Venda de 22 finques a Torre Salses per fer xalets

L’ajuntament i l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) posaran a la venda les 22 finques que tenen en propietat a la zona de Torre Salses, entre la Bordeta i Magraners, per a la construcció d’habitatges unifamiliars. Estan situades entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella i cada una compta amb una superfície de 600,05 metres quadrats a excepció de dos, que tenen 655,5 i 500,18 metres quadrats. El govern municipal ha encarregat als seus serveis tècnics una valoració econòmica de cada finca i que elaborin els plecs de condicions per treure’n a concurs públic la venda. La construcció d’aquests habitatges complementarà el projecte per construir 61 vivendes socials a la zona de l’Hangar de Magraners, els terrenys del qual la Paeria va cedir a una societat per construir-los. Torre Salses està urbanitzat des de fa 15 anys i allà hi ha projectat el parc comercial que promou Promenade.

D’altra banda, la Paeria va rebre ahir la distinció especial “Pajarita Ilustre” de l’associació Aspapel a l’aconseguir durant 8 anys seguits el màxim guardó per l’alt nivell de recollida selectiva de paper i cartró per al reciclatge.